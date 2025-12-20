Avellino-Palermo 2-2, beffa nel finale: Palumbo gela i rosanero

Al Partenio-Lombardi il Palermo ottiene un pareggio combattuto contro l’Avellino, che sa di beffa, con il punteggio finale di 2-2.

La squadra di casa parte forte e al 38′ passa in vantaggio: errore difensivo di Ranocchia, Missori recupera palla e serve Biasci, che non sbaglia a tu per tu con Joronen. Il Palermo prova a reagire, ma sfiora il pareggio solo con alcune iniziative di Ceccaroni e Segre. I rosanero restano comunque in partita, ma la prima frazione si chiude sull’1-0 per l’Avellino.

Nella ripresa il Palermo cambia marcia. Al 70′ arriva il pareggio: sugli sviluppi di un calcio da fermo, Augello mette in mezzo per Ceccaroni, la respinta di Daffara diventa l’assist per Ranocchia, che calcia di sinistro sotto l’incrocio. Poco dopo, al 79′, il Palermo conquista un rigore: Pohjanpalo dal dischetto non sbaglia e porta i rosanero in vantaggio.

La partita si fa complicata con l’espulsione di Diakité all’87′, che lascia il Palermo in dieci. Tuttavia, l’Avellino non molla e all’89′ Palumbo firma il gol del 2-2 con una splendida rovesciata, beffando Joronen e strappando un punto prezioso.

Un pareggio che lascia un po’ di rammarico al Palermo per l’ultimo minuto, ma che conferma la capacità della squadra di reagire e conquistare punti anche in situazioni difficili.

Ecco la cronaca live del match:

SECONDO TEMPO

90′ + 6′ – Triplice fischio.

90′ + 4′ – L’Avellino ancora vicino al gol con Russo, Joronen si oppone.

90′ – Assegnati 6′ di recupero

89′ – Gol Avellino. Palumbo di rovesciata batte Joronen.

87′ – Espulso Diakitè per una gomitata all’avversario, Palermo in dieci.

84′ – Doppio cambio per Inzaghi: dentro Giovane e Blin, fuori Ranocchia e Palumbo.

83′ – GOOOOL PALERMO!! Pohjanpalo dal dischetto non sbaglia e va a segno.

79′ – Calcio di rigore per il Palermo! Pohjanpalo da fuori area calcia e becca Fontanarosa che colpisce col braccio. Dopo un controllo al monitor del Var l’arbitro conferma la propria decisione.

72′ – Doppio cambio per l’Avellino: fuori Palmiero e Tutino, dentro Palumbo e Patierno.

70′ – GOOOL PALERMO!! Sugli sviluppi di un calcio da fermo, Augello mette in mezzo per Ceccaroni: sulla respinta di Daffara, Ranocchia calcia di sinistro sotto l’incrocio e pareggia.

66′ – Doppio cambio per Inzaghi: Gyasi e Gomes prendono il posto di Bani e Segre.

65′ – Fallo di Bani su Tutino, l’Avellino conquista un calcio di punizione.

60′ – Ci prova ancora Biasci per l’Avellino, dal limite dell’area di rigore calcia: Joronen si stende e mette in angolo.

54′ – Palumbo mette in mezzo per Ceccaroni, che cade in area: per l’arbitro è tutto regolare.

49′ – Brividi per il Palermo: Ceccaroni sbaglia in uscita, Tutino ne approfitta ma a tu per tu con Joronen si fa ipnotizzare dall’estremo difensore rosanero.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – Gol Avellino! Ranocchia sbaglia, Missori ne approfitta e appoggia per Biasci: il 14 non perdona a tu per tu con Joronen.

36′ – Palermo ad un passo dal gol, Ceccaroni mette in mezzo e Le Douaron di testa spinge in porta ma la palla viene spazzata da Fontanarosa.

32′ -Azione manovrata del Palermo: Augello tenta il cross dopo l’intesa tra Palumbo e Ceccaroni, ma senza esito.

23′ – Avellino all’attacco. Dopo un contropiede portato avanti da Tutino, ma frenato dalla difesa rosanero, la palla finisce a Palmiero che calcia da fuori area, Joronen si oppone con una super parata.

21′ – Palermo in avanti: cross in mezzo e la palla che viene raccolta da Segre, il numero 8 calcia ma la sua conclusione va fuori.

17′ – Fallo di Bani su Tutino, giallo per il difensore che diffidato salterà la prossima. Per i padroni di casa calcio di punizione.

11′ – Avellino avanti con Missori che va al tiro, Ranocchia si oppone con un intervento decisivo.

8′ – Pohjanpalo raccoglie sulla trequarti e tenta il tiro, ma finisce fuori.

6′ – Pressing alto da parte della squadra di casa: i rosanero in questi ultimi minuti faticano ad uscire dalla propria metà campo.

2′ – Il Palermo conquistano una punizione per un brutto fallo su Palumbo. Il calcio piazzato non porta però a nulla.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Partenio

IL TABELLINO

AVELLINO: 30 Daffara, 2 Missori, 6 Palmiero (C), 7 Tutino, 14 Biasci, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa. A disposizione: 1 Iannarilli, 8 Gyabuaa, 9 Patierno, 10 Russo, 17 Crespi, 20 Palumbo, 23 Cagnano, 32 Lescano, 33 Panico, 78 Milani, 79 Manzi. Allenatore: Biancolino.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (Dall’84’ Giovane), 8 Segre, 10 Ranocchia (Dall’84’ Blin), 13 Bani (C) (Dal 66′ Gomes), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité (Dal 66′ Gyasi), 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, ,28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Simone Galipò (Firenze). Primo assistente: Valerio Colarossi (Roma 2). Secondo assistente: Marco Ricci (Firenze). Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco). AVAR: Daniele Rutella (Enna).

MARCATORI: Biasci 38′, Ranocchia 70′, Pohjanpalo 83′, Palumbo 89′

NOTE: ammoniti Bani, Palmiero, Simic. Espulso Diakitè