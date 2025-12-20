Palermo, Bani ammonito ad Avellino: salta il Padova

Brutta notizia per il Palermo nel corso della gara contro l’Avellino. Mattia Bani è stato ammonito al 17′ del primo tempo e, essendo in regime di diffida, sarà costretto a saltare il prossimo impegno di campionato.

Il difensore rosanero non sarà dunque a disposizione di Filippo Inzaghi per la sfida contro il Padova, in programma il 26 dicembre. Un’assenza pesante per il tecnico, che dovrà rinunciare a uno dei punti fermi del reparto arretrato in una gara importante del calendario.