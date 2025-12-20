Pedullà: “Mantova, attesa la risposta di Bardi”

Il Mantova si muove con decisione sul mercato per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il club virgiliano ha avviato un discorso concreto con il Parma per Tjas Begic, esterno offensivo sloveno classe 2003, profilo che l’allenatore Modesto conosce molto bene.

Come spiega ancora Alfredo Pedullà, la trattativa con il club emiliano è ben avviata e non è escluso che possa arrivare il via libera nelle prossime ore. Begic rappresenta un rinforzo mirato per il reparto offensivo, uno dei settori su cui il Mantova intende intervenire con maggiore decisione.

Ma non è l’unico fronte aperto. Sempre secondo Alfredo Pedullà, il Mantova è alla ricerca anche di un portiere e avrebbe individuato in Francesco Bardi il profilo ideale. L’estremo difensore classe 1992 potrebbe lasciare il Palermo e sta valutando la possibilità di cambiare maglia in questa sessione di mercato.

La decisione di Bardi è attesa entro lunedì. Come sottolinea ancora Alfredo Pedullà, il Mantova spera di poter andare fino in fondo all’operazione, con l’obiettivo di consegnare a Modesto un organico più completo e competitivo per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.