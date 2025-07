Athletic Club Palermo, oggi il raduno: da domani il ritiro a Monreale. Faccetti e Tsintotas verso l’ufficialità

Vacanze finite per l’Athletic Club Palermo. Oggi pomeriggio, come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, è previsto il raduno ufficiale al Velodromo Paolo Borsellino. Da domani la squadra comincerà il ritiro precampionato a Monreale, che proseguirà fino a Ferragosto sotto la guida del nuovo tecnico Emanuele Ferraro.

Lo staff sarà composto da Domenico Marino (viceallenatore), Marco Nastasi (preparatore atletico), Carmelo Semprevivo (preparatore dei portieri) e Nino Terruso nel ruolo di team manager. Intanto il mercato è ancora in movimento: il direttore generale Giorgio Perinetti e il ds Giampiero Clemente sono al lavoro per completare l’organico in vista del campionato di Serie D.

Secondo quanto riportato da Matranga sul Giornale di Sicilia, sono attese a breve le ufficialità di due nuovi innesti: il trequartista classe 2005 Pasquale Faccetti, in arrivo dalla Juve Stabia (l’ultima stagione al Sant’Agata), e il portiere greco Panagiotis Tsintotas, classe 1993.

I due si aggiungeranno agli arrivi già ufficializzati la scorsa settimana, tra cui spicca il colpo Ignacio Lores Varela, ex Palermo, e l’attaccante Francesco Bonfiglio, cresciuto proprio nel vivaio rosanero e proveniente dalla Sarnese. In precedenza aveva vestito le maglie di Albinoleffe, Trapani e Notaresco.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, completano il quadro degli arrivi i difensori Fastiggi, Panaro, Massei e il centrocampista Zaic. A questi si sono uniti anche tre giovani classe 2007: Palumbo, Marotta e Rampulla, protagonisti con la Juniores allenata da Pippo D’Angelo, giunta alle semifinali nazionali.

Sono stati confermati anche diversi protagonisti della promozione: Birardi, Martignetti, Calagna, Bongiovanni, Concialdi, Matera, Crivello, Mazzotta e Micoli. Durante il ritiro verranno valutati altri elementi in prova e verranno prese decisioni su eventuali nuovi innesti nei reparti che ne avranno maggiore necessità.