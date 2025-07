Gazzetta dello Sport: “Palermo e Cesena si scambiano i portieri? Le ultime”

Il ruolo del portiere è diventato il più fluido del mercato di Serie B. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, è tra i pali che si sta registrando il maggior numero di movimenti, con tanti club che hanno già voltato pagina e altri ancora in attesa di definire la propria gerarchia.

Otto squadre hanno già sistemato la porta. Il Modena ha aperto le danze a giugno con l’arrivo di Chichizola, seguito a stretto giro dal Bari con Cerofolini. L’Entella ha affiancato Colombi a Del Frate, mentre il Frosinone ha preso Sherri e poi il bosniaco Lolic. Anche la Juve Stabia ha chiuso una doppietta con Confente e il giovane Boer, ex Roma. Il Monza ha riaccolto Sorrentino e colto l’occasione per tesserare Thiam, liberato dalla Spal. In Serie C, invece, tre squadre di B hanno trovato valide alternative: Daffara all’Avellino, Marietta al Catanzaro, e Plizzari al Venezia (quest’ultimo riscattato per 1,5 milioni).

Come evidenzia ancora Binda sulla Gazzetta, la situazione resta fluida in molte piazze. L’Empoli riporta a casa Fulignati dopo la promozione con la Cremonese, dove adesso è chiuso da Audero. Proprio Audero era stato sondato dal Palermo, che valuta le condizioni di Gomis (reduce da un anno di inattività), mentre Desplanches resta in uscita. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rosanero rifletteranno a ritiro concluso: prendere un titolare o virare su un secondo, come Klinsmann. Quest’ultimo, in caso di arrivo in rosanero, lascerebbe libera la porta del Cesena, che potrebbe a sua volta puntare su Gomis.

Nel frattempo, altre squadre sono alla ricerca dell’ultimo tassello: il Pescara cerca l’erede di Plizzari, la Reggiana ha visto svincolarsi Bardi e punta su Motta, ma si valuta Satalino come spalla.

Tra le certezze, invece, troviamo la Carrarese che ha confermato Bleve e Fiorillo (in arrivo anche Garofani come terzo), lo Spezia che recupera Sarr e promuove Mascardi come vice, e il Mantova, che riparte da Festa, mentre il Südtirol conferma Adamonis. Il Padova, dopo il passaggio di proprietà, ha ripreso in prestito Fortin ceduto al Lens. Infine la Sampdoria: dopo un’annata turbolenta, restano in rosa Ghidotti e il rientrante Ravaglia.

Una girandola tra i pali, come conferma più volte Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, che renderà la prossima B ancora più difficile da riconoscere, ma sicuramente più interessante.