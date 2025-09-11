Athletic Club Palermo, debutto al Velodromo ma a porte chiuse
PALERMO – L’Athletic Club Palermo potrà finalmente debuttare in casa in Serie D, ma senza il sostegno dei propri tifosi. La prima partita stagionale al Velodromo “Paolo Borsellino” si disputerà infatti a porte chiuse. Domenica 14 settembre, alle ore 16, i rosanero affronteranno la Vigor Lamezia nell’impianto di Via Lanza di Scalea, da poco omologato per ospitare gare ufficiali.
Come comunicato dalla società, l’omologa del manto erboso rappresenta un traguardo importante, frutto della collaborazione con l’Assessore allo Sport Alessandro Anello, il Sindaco Roberto Lagalla, l’Amministrazione comunale e il presidente della LND Sicilia Sandro Morgana. Tuttavia, serviranno ancora alcune settimane prima di aprire l’impianto a tifosi e appassionati.
Il debutto casalingo, dunque, sarà senza pubblico, con l’Athletic Club Palermo costretto a rinunciare al calore della sua gente proprio nella prima storica sfida di Serie D al “Borsellino”. Una condizione provvisoria, in attesa delle necessarie autorizzazioni per consentire il ritorno sugli spalti dei sostenitori palermitani.