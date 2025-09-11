Pirateria digitale, stretta su oltre 2mila utenti IPTV: Dazn, Serie A e Sky pronti a chiedere i danni

La notizia

La lotta alla pirateria digitale compie un nuovo passo decisivo. Dazn, Lega Serie A e Sky Italia, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma, hanno ottenuto dall’Autorità giudiziaria i dati di oltre 2.000 utenti abbonati a servizi IPTV illegali già sanzionati nei mesi scorsi.

Si tratta di un’azione senza precedenti, che permetterà ora ai titolari dei diritti televisivi del calcio in Italia di avviare azioni risarcitorie civili e amministrative nei confronti degli utenti coinvolti.

Secondo la nota diffusa da Dazn, gli utenti erano stati identificati durante un’operazione che aveva portato allo smantellamento di una piattaforma IPTV illegale. Le indagini, basate su dati anagrafici, bancari e geografici, hanno consentito di risalire ai fruitori finali.

I numeri

Dall’inizio del 2025, sono quasi 2.500 i pirati già sanzionati e oltre 3.000 quelli in fase di identificazione, a conferma di un fenomeno ancora diffuso ma al centro di una repressione sempre più capillare.

La stretta non si limita più agli organizzatori delle reti illegali, ma punta ora anche sugli utenti finali, considerati corresponsabili dei danni economici subiti dal calcio italiano e dalle emittenti.