Athletic Club Palermo, arriva l’Igea Virtus per il turno infrasettimanale. I convocati

Turno infrasettimanale all’orizzonte per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro ospiteranno la Nuova Igea Virtus, nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone I. L’incontro è in programma mercoledì alle ore 16 al Velodromo “Paolo Borsellino”.

Un test importante per l’Athletic che arriva dal pareggio contro la Sancataldese. Di fronte ci sarà una delle capoliste del girone: l’Igea Virtus di mister Marra ha collezionato sette punti in tre partite e domenica ha battuto 3-0 l’Acireale. Per la partita di domani, mister Ferraro (squalificato per una giornata, al suo posto ci sarà l’allenatore in seconda, Domenico Marino) ha convocato 22 giocatori. Assente per squalifica Bustos, rientra Lores Varela. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Bitzinis, Greliak

Difensori: Crivello, Lo Piccolo, Mazzotta, Mori, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Rampulla, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Martinez, Matera, Micoli