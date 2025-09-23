Udinese-Palermo, le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia

UDINE – Tutto pronto al Bluenergy Stadium per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Udinese e Palermo. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, con diverse novità soprattutto tra i bianconeri, che lanciano dal primo minuto alcuni dei nuovi acquisti.

Per l’Udinese, Kosta Runjaic si affida al 3-5-2 con Sava tra i pali e la linea difensiva composta da Palma, Kabasele e Solet. Sugli esterni spazio a Zanoli e Kamara, mentre in mezzo ci saranno Piotrowski, Karlstrom e Miller. In attacco esordio dal primo minuto per Nicolò Zaniolo, che affiancherà il polacco Buksa.

A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Atta, Ehizibue, Camara, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. All. Runjaic.

Il Palermo di Pippo Inzaghi risponde con il 3-4-2-1: tra i pali conferma per Joronen, difesa con Pierozzi, Peda e Veroli. A centrocampo agiranno Gyasi e Giovane sugli esterni, con Gomes e Blin in mezzo. Sulla trequarti spazio a Le Douaron e Vasic a sostegno della punta Corona.

A disposizione: Avella, Pizzuto, Augello, Palumbo, Segre, Brunori, Ranocchia, Nicolosi, Avena, Pohjanpalo, Ceccaroni. All. Inzaghi.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Zanotti, assistito da Di Gioia e Di Giacinto. Quarto ufficiale Zuffei, al VAR Barone e all’AVAR Prontera.