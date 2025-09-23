Palermo, reazione tardiva in Coppa Italia: l’Udinese vince 2-1 e va agli ottavi

Il Palermo saluta la Coppa Italia ai sedicesimi di finale: al Bluenergy Stadium i rosanero cedono 2-1 contro l’Udinese, che conquista il pass per gli ottavi dove affronterà la Juventus.

La squadra di Inzaghi aveva approcciato bene la partita, mostrando coraggio e creando diverse occasioni, soprattutto con Corona, ma senza mai trovare il guizzo vincente. Dopo una prima mezz’ora equilibrata, i rosanero hanno pagato a caro prezzo un blackout nel finale di primo tempo: al 41’ Zaniolo ha sbloccato il risultato con un tiro dalla distanza deviato, mentre al 45’ Miller ha firmato il raddoppio dopo un errore in uscita di Giovane e la respinta corta di Joronen.

Nella ripresa il Palermo non è riuscito a reagire. Inzaghi ha provato a cambiare volto alla squadra con i numerosi ingressi di Palumbo, Ranocchia, Augello, Segre e Brunori, ma la manovra offensiva è rimasta sterile. L’Udinese, invece, ha continuato a spingere e a creare pericoli, sfiorando anche il terzo gol.

Solo nel recupero è arrivata la rete della bandiera: al 93’ Peda ha trovato l’incornata vincente che ha accorciato le distanze, fissando il punteggio sul 2-1 finale.

Per i siciliani resta l’amarezza di una prova generosa ma senza concretezza: l’avventura in Coppa Italia si chiude qui, con la consapevolezza che adesso l’attenzione dovrà essere rivolta soltanto al campionato, vero obiettivo stagionale.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+6′ – Il Palermo conquista un angolo: ultimissima occasione. Palumbo dalla bandierina mette in mezzo ma nulla da fare.

90′ + 3′ – Goool Palermo! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Peda spinge in porta di testa.

90′ – assegnati 7′ di recupero.

85′ – I ritmi della gara si abbassano, il Palermo non riesce a reagire al doppio svantaggio.

74′ – Palermo in avanti, Augello crossa in area ma nessun riesce a intercettare la palla.

72′ – Udinese ancora insidiosa: Piotrowski va al tiro, Joronen la intercetta.

70′ – Altri due cambi per l’Udinese: Ekkelenkamp e Gueye, prendono il posto di Miller e Zaniolo.

67′ – Udinese pericolosa: Piotrowski riceve in area e calcia, Joronen la mette in angolo.

64′ – Cambio forzato per il Palermo: Ranocchia accusa un problema muscolare, al suo posto entra Segre.

63′ – Doppio cambio per l’Udinese: fuori Buksa e Kabasele, dentro Kristensen e Davis.

58′ Altro cambio per Inzaghi: Brunori rileva Giovane.

52′ Brutto scontro Buksa-Peda: i due restano per terra e vengono soccorsi dai sanitari.

47′ – Cambio di assetto per il Palermo: Blin arretra in difesa, Giovane si sposta sulla corsia destra. In mezzo al campo Ranocchia si piazza accanto a Gomes, mentre Palumbo prende il posto di Le Douaron

46′ – Subito tre cambi per Inzaghi: Palumbo, Ranocchia e Augello in campo. Fuori Gyasi, Pierozzi e Le Douaron.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Arriva anche il raddoppio dei friulani: Miller spinge la palla in rete, Joronen non ce la fa.

41′ – Udinese in vantaggio, Zaniolo dalla distanza conclude in porta e grazie ad un rimpallo batte Joronen.

38′ – I rosanero ancora all’attacco: Veroli ci prova di testa ma per Sava è facile la presa.

36′ – Angolo per l’Udinese: Zaniolo calcia dalla bandierina ma la palla si perde sul lato opposto.

34′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Blin la mette in mezzo, Veroli la colpisce ma la palla finisce sul fondo.

25′ – Il Palermo parte in contropiede con Le Douaron che crossa verso Corona, il numero 31 calcia al volo ma il tiro finisce di poco fuori.

22′ – Colpaccio Zaniolo che da fuori area sferra un sinistro indirizzato verso il primo palo: Joronen vola e la respinge.

17′ – Altra occasione per il Palermo: Le Douaron lascia passare per Corona, il numero 31 dalla distanza conclude in porta ma Sava la blocca senza tanto impegno.

11′ – Blin dalla bandierina mette in mezzo, ancora Corona stacca di testa verso la porta ma termina fuori.

9′ – Prima occasione per il Palermo, Corona riceve in posizione centrale calcia di sinistro ma la palla viene deviata dal portiere in angolo.

4′ – I padroni di casa si fanno avanti con Miller che in area tenta un cucchiaio, ma Joronen colpisce col braccio.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO:

UDINESE: 90 Sava, 8 Karlstrom (C), 10 Zaniolo, 11 Kamara, 16 Palma, 18 Buksa, 24 Piotrowski, 27 Kabasele, 28 Solet, 38 Miller, 59 Zanoli. A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. Allenatore: Runjaić.

PALERMO: 66 Joronen, 6 Gomes (C), 11 Gyasi (Dal 46′ Augello), 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron (Dal 46′ Palumbo), 27 Pierozzi (Dal 46′ Ranocchia), 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola). Secondo assistente: Giuseppe Di Giacinto (Teramo). Quarto ufficiale: Zufferli Luca (Udine). VAR: Baroni Niccolò (Firenze). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI: Zaniolo 41′, Miller 45′, Peda 90’+3′

NOTE: