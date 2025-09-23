Cagliari travolgente, 4-1 al Frosinone: rossoblù agli ottavi di Coppa Italia

Il Cagliari supera con autorità il Frosinone (4-1) e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara combattuta nel primo tempo, poi dominata dai rossoblù nella ripresa.

Primo tempo equilibrato

L’avvio è subito in discesa per la squadra di Ranieri: dopo appena due minuti, un fallo di Cittadini su Borrelli porta al rigore trasformato da Gaetano per l’1-0. Il Frosinone reagisce, sfiora il pareggio e lo trova al 33’ con Vergani. Pochi minuti dopo Gelli colpisce la traversa, rischiando addirittura il sorpasso. All’intervallo il risultato è fermo sull’1-1.

Nella ripresa dominio rossoblù

Al rientro dagli spogliatoi cambia tutto. L’ingresso di Felici scuote il Cagliari: l’esterno firma l’assist per il 2-1 di Borrelli (gol dell’ex) e poco dopo trova la rete personale del 3-1, che mette in discesa la partita. Nel finale arriva anche la soddisfazione per il giovane Cavuoti, autore del poker che chiude definitivamente i conti.