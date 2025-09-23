Trevisani attacca: «I tifosi della Fiorentina si credono fortissimi, ma Palermo conta più di loro»

Riccardo Trevisani, noto telecronista, ha parlato a Cronache di Spogliatoio lanciando un duro affondo contro la piazza viola. Nel mirino soprattutto la percezione che i tifosi della Fiorentina hanno della propria squadra e del loro ruolo nel calcio italiano.

«Gli unici che capiscono di calcio sono i tifosi della Fiorentina» ha dichiarato con tono ironico Trevisani, aggiungendo che «bisognerebbe creare uno staff composto da tifosi viola, solo così si potrebbe vincere qualcosa. Sono più bravi di Italiano, Palladino e Pioli».

Il giornalista ha poi rincarato la dose: «Non riesco a ragionare con i tifosi della Fiorentina, mi dispiace. Capisco il discorso sulla lingua italiana, sul “calcio nato a Firenze”, Dante e il sentirsi fortissimi, ma basta. Ho i dati di ascolto delle televisioni: Inter, Milan e Juventus sono le più seguite, poi Napoli e Roma. Dopo Catania, Cagliari, Palermo e Lazio, la Fiorentina non c’è».

Infine, l’affondo più pesante: «Loro vivono l’idea di essere la squadra più interessante del mondo, ma interessa solo a Firenze. Pensano di essere bravissimi, fortissimi, ma non è vero. La Fiorentina è una squadra che negli ultimi anni fa molto di più rispetto agli incassi che ha a disposizione».