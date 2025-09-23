Udinese avanti 2-0 sul Palermo: Zaniolo e Miller firmano il primo tempo (VIDEO)

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

L’Udinese chiude in doppio vantaggio la prima frazione della sfida di Coppa Italia contro il Palermo al Bluenergy Stadium. Dopo un avvio equilibrato, i friulani hanno trovato il gol al 41′ con Nicolò Zaniolo: il numero 10 bianconero ha calciato dalla distanza, il suo tiro è stato deviato e ha sorpreso l’incolpevole Joronen.

Pochi minuti più tardi, al 45′, è arrivato anche il raddoppio grazie a Lennon Miller. Il giovane centrocampista ha sfruttato una palla vagante in area e con freddezza ha battuto ancora il portiere rosanero, fissando il parziale sul 2-0.

La squadra di Kosta Runjaic rientra così negli spogliatoi con un margine importante, mentre i rosanero di Pippo Inzaghi dovranno cambiare marcia nella ripresa per provare a riaprire la gara.

 

 

Ultimissime

Udinese avanti 2-0 sul Palermo: Zaniolo e Miller firmano il primo tempo (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Trevisani attacca: «I tifosi della Fiorentina si credono fortissimi, ma Palermo conta più di loro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Cagliari travolgente, 4-1 al Frosinone: rossoblù agli ottavi di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

LIVE Coppa Italia Udinese-Palermo 2-0

Katia Virzì Settembre 23, 2025

Udinese-Palermo, le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025