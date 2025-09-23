Udinese avanti 2-0 sul Palermo: Zaniolo e Miller firmano il primo tempo (VIDEO)

L’Udinese chiude in doppio vantaggio la prima frazione della sfida di Coppa Italia contro il Palermo al Bluenergy Stadium. Dopo un avvio equilibrato, i friulani hanno trovato il gol al 41′ con Nicolò Zaniolo: il numero 10 bianconero ha calciato dalla distanza, il suo tiro è stato deviato e ha sorpreso l’incolpevole Joronen.

Pochi minuti più tardi, al 45′, è arrivato anche il raddoppio grazie a Lennon Miller. Il giovane centrocampista ha sfruttato una palla vagante in area e con freddezza ha battuto ancora il portiere rosanero, fissando il parziale sul 2-0.

La squadra di Kosta Runjaic rientra così negli spogliatoi con un margine importante, mentre i rosanero di Pippo Inzaghi dovranno cambiare marcia nella ripresa per provare a riaprire la gara.

Zaniolo | 🇮🇹 Udinese 1-0 Palermo Zaniolo has given the lead against Palermopic.twitter.com/YjuXXUo99t — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 23, 2025

Lennon Miller 45′ | 🇮🇹 Udinese 2-0 Palermopic.twitter.com/XzNmDIM2Jc — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 23, 2025