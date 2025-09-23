Coppa Italia, Udinese-Palermo 2-1. Le pagelle

Rosario Di Stefano Settembre 23, 2025

Al “Bluenergy Stadium” il Palermo di mister Filippo Inzaghi affronta l’Udinese di Runjaić, per il match ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I rosanero hanno iniziato alla grande la stagione di Serie B, con dieci punti in quattro gare disputate e atterrano in Friuli con la voglia di confermarsi e con un rilevante turnover. Nella prima frazione i rosanero sprecano tanto prima di subire le due reti, di Zaniolo al 41’ e di Miller al 45’.

Nella seconda frazione, nonostante i cambi, il divario tra le due squadre viene fuori. L’Udinese gestisce, mentre i rosa fanno fatica a reagire. Inutile la rete di Peda di testa al 93’, il Palermo esce, dunque, dalla Coppa Italia. Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.

JORONEN 5.5: Subito ottimo intervento, dopo soli 3’, su Miller e si replica poco dopo con un tuffo plastico sul tiro di Zaniolo. In occasione delle prime due reti dell’Udinese ha ben poche colpe, poi è attento in tutte le altre situazioni di gioco.

PIEROZZI 5.5: Gara ordinata del n. 27 rosanero. Dalla sua parte si fa fatica a passare, ma è poco presente in fase offensiva. Lascia il campo al termine dei 45’.

Dal 45’ AUGELLO 5.5: Entra l’ex Cagliari creando creando un paio di occasioni pericolose. Poco lucido, però, nelle scelte.

VEROLI 5: Sfiora la rete al 38’ con un colpo di testa in area di rigore. Tuttavia fatica a contenere le avanzate degli avversari sulla propria fascia di competenza, soprattutto di Zaniolo, da cui arrivano le prime due reti dei bianconeri e diverse occasioni pericolose.

PEDA 6: È attento e preciso. Cerca di giocare palla dal basso quando può permetterselo. Ha personalità e continua a dimostrarlo ogni qualvolta ne ha l’opportunità. Realizza anche la rete che accorcia le distanze al 93’.

GYASI 5: Non bene la prestazione dell’esterno rosanero. Cerca di rendersi utile in fase difensiva, per nulla presente in quella offensiva.

DAL 45’ RANOCCHIA S.V.: Fuori per infortunio dopo soli 20’.

Dal 65’ SEGRE S.V.: Subentra, corre, ma non riesce a dare un contributo rilevante.

GOMES 6-: Solita grande gara, soprattutto dal punto di vista fisico. Lotta, recupera e strappa con una facilità impressionante. Per distacco il migliore dei suoi, poi cala inevitabilmente.

BLIN 5.5: A centrocampo regge l’urto dei bianconeri. È attento soprattutto in fase di contenimento, ma fatica enormemente con la palla ai piedi in fase di costruzione.

GIOVANE 5: È grave l’errore in disimpegno, in occasione del gol di Miller. Sulla fascia sinistra sembra meno a suo agio e molto spento.

Dal 57’ BRUNORI 5.5: Cerca, con voglia, di accendere una luce ma non ci riesce. Ci prova da vero capitano, ma non riesce ad incidere.

LE DOUARON 5: È uno dei più attivi sul fronte offensivo, ma sono troppi gli errori tecnici dell’attaccante francese.

Dal 45’ PALUMBO 5.5: Prova ad inventare qualche giocata, ma subentra quando il match è già fin troppo deciso.

VASIC 5-: Gara per nulla sufficiente da parte del classe 2002. È spento, poco presente in fase offensiva. Prova a rendersi utile in fase difensiva, ma non con ottimi risultati.

CORONA 6- : Sfiora la rete, con un mancino di poco al lato, nei primissimi minuti del primo tempo. Tante le occasioni per il n. 31 rosanero, ma è spesso poco freddo davanti la porta. È, comunque, tra i migliori nei rosanero.

ALL. INZAGHI 5.5: Sceglie un’ importante turnover per dar minutaggio a chi, fino ad oggi, ha giocato poco. L’approccio è però sempre lo stesso. Grande pressione, grande personalità fin dai primissimi minuti di gioco. Il divario tra le due squadre viene, però, fuori col passare dei minuti, complici i due gol ravvicinati dei bianconeri. Il suo Palermo esce a testa alta.

UDINESE: Sava 6,  Karlstrom 6 (C), Zaniolo 7 (Gueye 6),  Kamara 6,  Palma 6,  Buksa 6.5 (Davis 6),  Piotrowski 6,  Kabasele 6 (Kristensen 6), Solet 6.5, Miller 7 (Ekkelenkamp 6), Zanoli 6.

 

 

 

 

