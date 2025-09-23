Udinese, Runjaic: «È stata dura, il Palermo gioca con la stessa fisicità della Serie A»

Dopo la vittoria per 2-1 sul Palermo e il passaggio agli ottavi di Coppa Italia, mister Kosta Runjaic ha commentato in conferenza stampa la prestazione della sua Udinese.

Ecco le parole del tecnico dei friulani riprese da “TuttoUdinese”:

«Volevamo passare il turno e ci siamo riusciti. Sappiamo che il Palermo è una realtà di Serie B ma molto forte, che punta molto sulle seconde palle tenendo la linea alta. Abbiamo inizialmente avuto qualche difficoltà ma poi siamo riusciti a mettere la gara sui nostri binari. Sono contento che Zaniolo sia riuscito a segnare, ha mostrato segnali della sua classe. Sappiamo però che può fare ancora molto di più. Miller è un grande talento e sta cominciando a mostrarci cosa può fare».

Il tecnico ha sottolineato la solidità dei suoi giovani: «Per Lennon Miller vale il periodo di adattamento, il Palermo gioca con la stessa fisicità della Serie A, è stata gara dura e bisogna saper soffrire. Mi sarebbe piaciuto chiuderla 3-0, ma nel finale siamo calati e abbiamo concesso il gol. Fa sempre bene dopo una sconfitta in casa vincere la gara seguente: è il primo successo al Bluenergy, voglio che il nostro stadio diventi un fortino».

Infine uno sguardo al futuro: «Passare il turno era importante. Ora ci aspetta la Juventus, ma c’è tempo per prepararla. L’obiettivo è fare dello stadio un ambiente ostile per tutti e continuare a crescere».