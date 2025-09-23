Udinese-Palermo, Miller: «Felice per l’impatto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Al termine del match di Coppa Italia vinto 2-1 contro il Palermo, il centrocampista dell’Udinese Lennon Miller è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sua prestazione e il percorso di inserimento in bianconero.

«Parlando con l’allenatore vuole che io giochi in maniera offensiva, oggi l’ho fatto e spero di avere altre occasioni», ha spiegato Miller, autore di una prova positiva con tanto di gol.

Sul suo ambientamento in squadra ha aggiunto: «Sto cercando di imparare tanto dai compagni, voglio giocare il più possibile e dimostrare ogni giorno al mister di poter giocare».

Infine, una battuta sul primo impatto con il calcio italiano: «Un gran buon campionato, ancora più tattico di quanto mi aspettassi. È stato un piacere vivere le prime settimane qui, non vedo l’ora di giocare le prossime gare».

