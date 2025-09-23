Udinese-Palermo, Inzaghi: «Abbiamo fatto i 40 minuti più belli della stagione»

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match dei sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi ha commentato il risultato con entusiasmo nonostante la sconfitta.

Un match con diversi aspetti incoraggianti per il tecnico rosanero: «Abbiamo fatto i 40 minuti più belli della stagione, siamo venuti in uno stadio di Serie A mostrando grande personalità e potevamo anche essere sopra di due gol, l’unica pecca è quella. Esco da qui dispiaciuto per la sconfitta ma contento per tante cose, poi contro una squadra di Serie A al primo tiro puoi andare sotto, ma abbiamo dimostrato di essere forti. Mi dispiace per l’infortunio di Ranocchia, speriamo non sia niente, però in questa squadra esce un ragazzo ne entra un altro e il livello resta alto. C’erano tanti tifosi per noi e ci rende felici, dobbiamo continuare così».

Inzaghi ha poi analizzato i momenti chiave della partita: «Non sappiamo niente, quell’uno due inaspettato ha inciso, abbiamo tirato molto contro una squadra di Serie A e molto strutturata. Quell’uno due avrebbe ammazzato un toro e per un po’ ci ha ammazzato. Nel finale ci siamo ripresi e potevamo anche pareggiarla, grande risposta di tutti, ho 20 titolari, sarebbe stata una serata importante per tutti, macchiata però dall’infortunio di Ranocchia».