Udinese-Palermo, Peda: «Peccato per la sconfitta, ora pensiamo al campionato»

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match dei sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese, il giocatore del Palermo Patryk Peda ha commentato il risultato con grande equilibrio, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione.

Il centrocampista ha analizzato la partita: «Abbiamo cominciato la gara molto bene, poi quell’uno due ha inciso parecchio, ma nel finale ci siamo ripresi e siamo anche quasi riusciti a pareggiarla. È una sconfitta ma ci sono tante cose positive. I tifosi? Una cosa meravigliosa, Udine è lontana da Palermo ma sono sempre con noi, per noi sono importantissimi».

Sul suo gol ha aggiunto: «Ho segnato ma è un peccato perché abbiamo perso, ora pensiamo al campionato che è molto importante per noi».

Infine, Peda ha parlato del confronto con l’attaccante avversario Buksa: «Sì ci siamo parlati ma in campo non ci sono amici, abbiamo affrontato un bel duello»