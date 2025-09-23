Empoli, Bianchi: «La Serie B è un campionato molto difficile, sarà determinante la cattiveria per portare a casa punti»

Conferenza stampa di presentazione quest’oggi in casa Empoli, che ha dato il benvenuto al nuovo arrivato dagli svincolati Flavio Bianchi. L’attaccante ha parlato del suo periodo da svincolato, dopo essere rimasto senza squadra in estate in seguito alla scomparsa del Brescia, e delle insidie del campionato di Serie B.

«Quest’estate non è stata semplice. Per me è stata la prima volta da svincolato e una volta che ho saputo dell’interesse dell’Empoli ho accettato subito. Spero di essere presto a disposizione del mister. Come mai è ritardato l’annuncio del mio arrivo? Ogni volta che cambio squadra devo fare delle visite mediche in più e questo ha contribuito. In più, essendo svincolato, non c’era alcun tipo di fretta» ha dichiarato l’attaccante.

Bianchi poi parla di quando sarà a disposizione: «Sto lavorando con lo staff a pieno. Prima mi sono allenato da solo e ora, invece, lavoro per adattarmi ai carichi del mister. Con Empoli, poi, sono in debito di una vittoria dato che il primo gol in Serie A l’ho segnato proprio qui togliendo il successo alla mia nuova squadra»

E su cosa servirà alla sua squadra per centrare gli obiettivi prefissati non ha dubbi: «La Serie B è un campionato molto difficile. E l’ho vissuto sulla mia pelle nelle ultime tre stagioni e mezzo. Quello che sarà determinante è la cattiveria che serve per portare a casa punti in ogni occasione possibile»