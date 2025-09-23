Cesena, Berti avvisa il Palermo: «Nessuna soggezione, sfrutteremo il fattore casa»

Cresce l’attesa in Romagna per la sfida di sabato pomeriggio contro il Palermo, gara che mette di fronte i bianconeri e la formazione considerata da molti come la favorita assoluta per la promozione in Serie A.

Tommaso Berti, intervistato da Pianeta Bianconero, carica l’ambiente e chiarisce l’approccio della squadra: «Giocheremo senza alcuna soggezione. Il Palermo ha sicuramente giocatori di grande valore, ma giochiamo in casa nostra e questo deve rappresentare un vantaggio da sfruttare al massimo».

Il centrocampista romagnolo ribadisce la necessità di non farsi condizionare dal blasone dell’avversario: «Non dobbiamo lasciarci impressionare, come ogni settimana li studieremo a fondo per capire dove possiamo colpire. Le partite si decidono anche sugli episodi e dovremo essere bravi a farli girare a nostro favore».

Un duello che Berti si aspetta intenso anche sul piano fisico: «Sarà una sfida impegnativa. Lo è stata anche a Venezia, contro una squadra molto strutturata, con giocatori come Busio e Duncan che rappresentano fisicità e qualità. Noi però abbiamo una nostra identità ben definita e non intendiamo snaturarci».

Infine, un pensiero sulla mentalità che il Cesena intende adottare: «Sappiamo che ci saranno momenti in cui dovremo sporcarci le mani, e siamo pronti a farlo».