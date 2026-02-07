Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Milazzo. I convocati

Il Velodromo Paolo Borsellino è pronto ad accogliere di nuovo l’Athletic Club Palermo. Dopo due trasferte consecutive, i nerorosa tornano a casa domenica alle ore 15 per affrontare il Milazzo nella 23ª giornata del campionato di Serie D, girone I.

L’Athletic arriva all’appuntamento con il sorriso e la serenità di chi ha già centrato il primo grande obiettivo stagionale. Il successo per 4-0 sul campo dell’Acireale ha infatti sancito l’aritmetica salvezza con tre mesi di anticipo, un risultato che certifica il lavoro straordinario svolto dallo staff tecnico e dalla squadra.

«Stiamo rappresentando la città di Palermo nel migliore dei modi – ha dichiarato mister Emanuele Ferraro – Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi perché questi ragazzi lo meritano». L’allenatore nerorosa ha ribadito il valore del percorso compiuto: «Il nostro primo obiettivo era una salvezza tranquilla ed è stato raggiunto. Non guarderemo la classifica, continueremo a pensare una partita alla volta».

Contro il Milazzo sarà una sfida dal sapore particolare. I mamertini hanno infatti vinto i due precedenti stagionali, in Coppa Italia e nella gara d’andata. Un motivo in più per l’Athletic per cercare riscatto davanti al proprio pubblico, contro una squadra che occupa il sesto posto in classifica con 35 punti.

Per la gara di domenica Ferraro ha convocato 25 calciatori, a testimonianza della compattezza del gruppo. La società ha inoltre comunicato le modalità di vendita dei biglietti, disponibili su Vivaticket al costo di 5 euro, con apertura dei cancelli alle 12.30. Come da decreto prefettizio, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina.

Sono 25 i giocatori convocati da mister Ferraro per il match di domani, di seguito l’elenco completo.

Portieri: Cucinotta, Greliak, Martinez

Difensori: Crivello, Fastiggi, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bova, Bongiovanni, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Grillo, Matera, Micoli, Rafele

Il Velodromo è pronto, Palermo anche. Ora tocca al campo.