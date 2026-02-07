Palermo-Empoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Dionisi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo pescara 5-0 (177) joronen

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Empoli, sfida in programma al “Renzo Barbera” con calcio d’inizio alle ore 17.15. Inzaghi e Dionisi confermano le indicazioni della vigilia, affidandosi agli uomini ritenuti più pronti per una gara che pesa in chiave classifica.

Il Palermo si presenta con Joronen tra i pali e una linea difensiva composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie esterne agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, chiamati a garantire equilibrio e qualità. In avanti, alle spalle di Pohjanpalo, trovano posto Gyasi e Le Douaron, con Palumbo assente per squalifica.

L’Empoli risponde con Fulignati in porta e una difesa a tre formata da Obaretin, Guarino e Lovato. A centrocampo Dionisi schiera Candela, Ghion, Ilie, Ignacchiti ed Elia, mentre il peso dell’attacco sarà affidato alla coppia composta da Nasti e Shpendi.

Tutto pronto dunque al Barbera, dove il Palermo cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per proseguire il proprio percorso, mentre l’Empoli va a caccia di punti pesanti in trasferta.

Formazioni ufficiali

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Magnani.
Indisponibili: Rui Modesto, Veroli.
Squalificati: Palumbo.

EMPOLI (3-5-2)
Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Candela, Ghion, Ilie, Ignacchiti, Elia; Nasti, Shpendi.
Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Yepes, Ceesay, Fila, Ebuehi, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov.
Indisponibili: Bianchi, Moruzzi, Pellegri.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-07 164742

Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (33) segre pohjanpalo

Palermo-Empoli LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dal Barbera

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 163009

Bobo Vieri al Renzo Barbera per Palermo-Empoli: il bomber presente sugli spalti (VIDEO)

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 162618

Bobo Vieri presenta la birra rosa del Palermo: «Tanti ricordi con Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso

Primavera, Del Grosso dopo Palermo-Benevento: «Peccato non aver vinto, ma la strada è quella giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso primavera

Palermo Primavera, 2-2 contro il Benevento: rosanero rimontati nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
pipitone palermo femminile

Matera Women-Palermo Women: le convocate rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
gautieri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gautieri: «Il calciomercato del Palermo è stato tra i migliori della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo manchester city (145) ceccaroni augello

Tuttosport: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Viviano

Viviano senza maschere: «Ho parlato troppo, nel calcio italiano paghi tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (59) pierozzi le douaron

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Inzaghi con Gyasi e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo pescara 5-0 (133) pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-07 164525

Serie B, Venezia sbanca Frosinone e allunga in vetta: vince la Samp. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164742

Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (33) segre pohjanpalo

Palermo-Empoli LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dal Barbera

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 163009

Bobo Vieri al Renzo Barbera per Palermo-Empoli: il bomber presente sugli spalti (VIDEO)

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 162618

Bobo Vieri presenta la birra rosa del Palermo: «Tanti ricordi con Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026