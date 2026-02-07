Palermo-Empoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Dionisi

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Empoli, sfida in programma al “Renzo Barbera” con calcio d’inizio alle ore 17.15. Inzaghi e Dionisi confermano le indicazioni della vigilia, affidandosi agli uomini ritenuti più pronti per una gara che pesa in chiave classifica.

Il Palermo si presenta con Joronen tra i pali e una linea difensiva composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie esterne agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, chiamati a garantire equilibrio e qualità. In avanti, alle spalle di Pohjanpalo, trovano posto Gyasi e Le Douaron, con Palumbo assente per squalifica.

L’Empoli risponde con Fulignati in porta e una difesa a tre formata da Obaretin, Guarino e Lovato. A centrocampo Dionisi schiera Candela, Ghion, Ilie, Ignacchiti ed Elia, mentre il peso dell’attacco sarà affidato alla coppia composta da Nasti e Shpendi.

Tutto pronto dunque al Barbera, dove il Palermo cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per proseguire il proprio percorso, mentre l’Empoli va a caccia di punti pesanti in trasferta.

Formazioni ufficiali

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Magnani.

Indisponibili: Rui Modesto, Veroli.

Squalificati: Palumbo.

EMPOLI (3-5-2)

Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Candela, Ghion, Ilie, Ignacchiti, Elia; Nasti, Shpendi.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Yepes, Ceesay, Fila, Ebuehi, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov.

Indisponibili: Bianchi, Moruzzi, Pellegri.