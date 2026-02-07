Primavera, Del Grosso dopo Palermo-Benevento: «Peccato non aver vinto, ma la strada è quella giusta»

Cristiano Del Grosso guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio ottenuto dal Palermo Primavera contro il Benevento. Al termine della gara, l’allenatore rosanero ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club, sottolineando la crescita mostrata dalla squadra nonostante il risultato finale.

«Oggi è stato un peccato non essere riusciti a portare a casa la vittoria – ha dichiarato Del Grosso –. La squadra ha interpretato la partita con la giusta attitudine e di questo sono molto contento». Un approccio positivo che, secondo il tecnico, avrebbe meritato un esito diverso.

Il rammarico principale resta legato alle occasioni create: «Non siamo riusciti a chiudere definitivamente il match, nonostante le numerose opportunità avute in zona gol. È questo l’aspetto che ci lascia un po’ di amaro in bocca». Un pareggio che pesa, ma che non cancella quanto di buono fatto vedere sul campo.

«Il pari brucia – ha aggiunto l’allenatore del Palermo Primavera – ma dà continuità alla striscia positiva di risultati. Dobbiamo restare positivi e avere la consapevolezza della direzione che abbiamo intrapreso già da qualche giornata». Un messaggio chiaro, che guarda al percorso di crescita più che al singolo episodio.