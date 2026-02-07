Multiproprietà nel calcio, Gravina conferma: «Il termine del 1 luglio 2028 non sarà prorogato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
gravina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gabriele Gravina/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

La scadenza resta fissata e non ammette deroghe. Il tema delle multiproprietà nel calcio professionistico è tornato al centro del dibattito dopo l’incontro avvenuto a Bari tra il sindaco Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in occasione della presentazione del Torneo delle Regioni.

Il confronto ha rappresentato l’occasione per chiedere ulteriori rassicurazioni sull’indifferibilità del termine ultimo per lo scioglimento delle multiproprietà, già oggetto di una lettera inviata dal primo cittadino barese lo scorso dicembre. Un tema che riguarda da vicino il futuro del calcio a Bari e le prospettive sportive del club.

«Si è trattato di un confronto cordiale, nel corso del quale abbiamo parlato della manifestazione che si terrà a Bari, Lecce, Brindisi e Taranto tra marzo e aprile», ha spiegato Leccese, aggiungendo: «L’occasione è stata utile anche per affrontare il tema del futuro della squadra di calcio della città di Bari».

Nel corso dell’incontro, Gravina ha confermato la linea già tracciata dalla Federazione. Dal 1 luglio 2028 non sarà più consentito controllare contemporaneamente più società di calcio professionistiche in Italia e quella data non sarà prorogata. Una posizione netta, ribadita senza margini di ambiguità.

«La volontà della Federazione è quella di rispettare pienamente la data fissata. Il 2028, peraltro, non va considerato un traguardo lontano», ha sottolineato Leccese riportando le parole del presidente federale. «Qualora la società non venisse ceduta entro quel termine, ciò comporterebbe per la proprietà la perdita definitiva del titolo sportivo».

Una prospettiva che rende il tema particolarmente sensibile per una piazza come Bari, dove il calcio rappresenta molto più di un semplice evento sportivo. «Ringrazio il presidente Gravina per le risposte fornite, che riguardano non solo il futuro di una squadra di calcio, ma la passione di un’intera città e le legittime ambizioni sportive di una tifoseria calorosa e profondamente legata ai propri colori come quella barese», ha concluso il sindaco.

La linea della FIGC, dunque, resta invariata: il conto alla rovescia verso il 1 luglio 2028 è già iniziato e non sono previste scorciatoie.

Altre notizie

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco verso l’Avellino: «Vogliamo dimostrare di essere una squadra diversa dall’andata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 130625

Avellino, Pandolfi sulla firma all’ultimo secondo: «Ho pregato che l’operazione andasse in porto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
gautieri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gautieri: «Il calciomercato del Palermo è stato tra i migliori della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Viviano

Viviano senza maschere: «Ho parlato troppo, nel calcio italiano paghi tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
371eb2ae32

Cesena ritrova il sorriso: Berti e Francesconi stendono il Pescara. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Serie B, continua la 23ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
file8 (24)

Serie A, pari senza reti tra Verona e Pisa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file5 (61)

Serie B, il Cesena riparte: 2-0 al Pescara nell’anticipo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file4 (79)

Serie A: primo tempo senza gol tra Verona e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file2 - 2026-02-06T212045.655

Serie B: Cesena avanti all’intervallo sul Pescara, decide Berti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 0-0 (8) tifosi ospiti

Palermo-Empoli, attesi circa 200 tifosi ospiti al “Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file1 - 2026-02-06T205245.692

Juve Stabia, Abate carica in vista del Padova: «Voglio una squadra con la bava alla bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-02-07 at 14.25.01

Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Milazzo. I convocati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso

Primavera, Del Grosso dopo Palermo-Benevento: «Peccato non aver vinto, ma la strada è quella giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
gravina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Multiproprietà nel calcio, Gravina conferma: «Il termine del 1 luglio 2028 non sarà prorogato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco verso l’Avellino: «Vogliamo dimostrare di essere una squadra diversa dall’andata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso primavera

Palermo Primavera, 2-2 contro il Benevento: rosanero rimontati nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026