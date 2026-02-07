Monza, Bianco verso l’Avellino: «Vogliamo dimostrare di essere una squadra diversa dall’andata»

MONZA – Alla vigilia del match tra Monza e Avellino, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco.

«Da Avellino all’andata è partita la nostra ripresa, avevamo toccato il fondo. Domani vogliamo dimostrare che siamo una squadra diversa dall’andata» ha dichiarato il tecnico, aggiungendo: «Quella fase della stagione era particolare, non tutti i calciatori erano felici di essere rimasti»

Bianco ha poi lanciato uno sguardo al mercato da poco concluso: «E’ andato via chi giocava meno o era contento. E’ arrivato chi giocherà di più rispetto a prima. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori dalla lista Maric e Galazzi, visto il rientro di Antov, per tutta la stagione».

Inoltre, il tecnico ha voluto chiarire la polemica sugli arbitri aperto nel post partita contro il Padova: «Mi scuso con la classe arbitrale per quello che ho detto dopo Padova, parlare degli arbitri non è nel mio essere e preferisco non parlarne».

Infine, un pensiero sul match di alta classifica tra Frosinone e Venezia: «Non so che risultato mi piacerebbe vedere, non ci ho proprio pensato. La mia testa è rivolta a domani».