Palermo Primavera, 2-2 contro il Benevento: rosanero rimontati nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso primavera

Si conclude con un pareggio che lascia l’amaro in bocca il match tra il Palermo Primavera e i pari categoria del Benevento. L’incontro del “Pasqualino” è terminato sul risultato di 2-2, con i rosanero che si sono visti rimontare nella ripresa il doppio vantaggio costruito durante la prima frazione di gara.

La partita si sblocca al minuto 24′ con i baby rosanero che trovano il vantaggio grazie a Brancato, pronto in area a battere il portiere avversario in una situazione di mischia. Il Palermo raddoppia nel finale di primo tempo: al 44′ Avena finalizza una ripartenza ben condotta dalla squadra di Del Grosso.

Nella ripresa il Benevento reagisce e accorcia le distanze al 68′ con il gol di Miranda. Cinque minuti più tardi, al 73′, è ancora Miranda a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, firmando il definitivo 2-2.

Altre notizie

Ultimissime

