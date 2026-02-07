Avellino, Pandolfi sulla firma all’ultimo secondo: «Ho pregato che l’operazione andasse in porto»

Intervenuto telefonicamente durante la trasmissione Sky Calcio Unplugged, Luca Pandolfi ha raccontato i retroscena della trattativa con l’Avellino, andata in porto a pochi secondi dalla chiusura del calciomercato invernale.

«Pensandoci mi viene ancora un po’ d’ansia – ha dichiarato il calciatore -. Ho passato una brutta mezz’ora, poi fortunatamente è andata in porto non so come. Agli ultimi secondi pregavo, grazie ai segretari di entrambe le società ci siamo riusciti».

Pandolfi ha poi raccontato come ha vissuto lui quegli attimi di incertezza: «La mia famiglia la mattina era già partita, l’accordo esisteva già ma negli ultimi minuti sembrava che l’operazione fosse saltata perché mancavano i tempi tecnici. Chiamavo l’agente ogni minuto, ero talmente teso che ho deciso di partire il giorno dopo».