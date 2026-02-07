Matera Women-Palermo Women: le convocate rosanero
Il Palermo Women ha diramato l’elenco delle calciatrici convocate per la partita contro il Matera Women, in programma domani. Una gara importante per il prosieguo del campionato, che vedrà le rosanero impegnate in trasferta con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso.
Di seguito la lista delle convocate rosanero:
1 Sorce
4 Leto
5 Conciauro
7 I. Viscuso
9 Dragotto
10 Cancilla
11 Coco
13 Cracchiolo
14 Tarantino
16 S. Viscuso
17 Purpura
19 Chirillo
22 Palermo
23 Cangelosi
25 Di Salvo
30 Caravello
31 Priolo
73 Bruno
74 Incontrera
77 Biundo