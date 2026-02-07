Gautieri: «Il calciomercato del Palermo è stato tra i migliori della Serie B»

gautieri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Carmine Gautieri/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato di Serie B e sul mercato da poco concluso l’ex centrocampista , Carmine Gautieri.

«Palermo, Monza, Frosinone e Venezia punteranno alla vittoria del campionato – ha dichiarato l’ex centrocampista -. Dalla Samp ci si aspetta un cambio di marcia e quindi che possa uscire fuori da questa situazione»

Gautieri ha poi fatto un analisi su chi, secondo lui, abbia fatto il miglior mercato di riparazione tra le squadre di Serie B: «Monza, Sampdoria e anche il Palermo con Rui Modesto e Johnsen»

