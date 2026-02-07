Tuttosport: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo manchester city (145) ceccaroni augello

Il Palermo si prepara ad affrontare l’Empoli nel match in programma oggi alle 17.15 al “Renzo Barbera”, con l’obiettivo di confermare il momento positivo e restare agganciato alla zona alta della classifica. Inzaghi va verso la conferma del 3-4-2-1, puntando sull’undici che ha garantito equilibrio e solidità nelle ultime settimane, come riportato da Tuttosport.

Davanti a Joronen, la difesa rosanero dovrebbe essere composta da Peda, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti spazio a Gyasi e Le Douaron, chiamati a supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo del Palermo. Assente Palumbo, squalificato, mentre Johnsen partirà dalla panchina, sottolinea ancora Tuttosport.

L’Empoli di Dionisi risponde con il 3-5-2. Fulignati sarà tra i pali, protetto da Obaretin, Guarino e Lovato. In mezzo al campo spazio a Ghion, Ilie e Ignacchiti, con Elia e Candela sugli esterni. In attacco la coppia sarà composta da Nasti e Fila, chiamati a mettere in difficoltà la retroguardia rosanero. Una formazione pensata per essere compatta e verticale, come evidenziato da Tuttosport.

La sfida del Barbera rappresenta un passaggio chiave per entrambe le squadre: il Palermo vuole sfruttare il fattore campo per continuare la rincorsa ai vertici, l’Empoli cerca punti preziosi in trasferta. In una gara che può incidere sulla classifica, i dettagli saranno decisivi, conclude Tuttosport.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Magnani, Bereszynski, Blin, Gomes, Vasic, Giovane, Johnsen, Corona.
Indisponibili: Rui Modesto, Veroli.
Squalificati: Palumbo.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

EMPOLI (3-5-2)
Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Elia, Ghion, Ilie, Ignacchiti, Candela; Nasti, Fila.
Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Ebuehi, Magnino, Yepes, Ceesay, Degli Innocenti, Shpendi, Popov, Saporiti.
Indisponibili: Bianchi, Moruzzi, Pellegri.
Diffidati: Elia, Guarino.

Ultimissime

