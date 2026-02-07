Tuttosport: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara ad affrontare l’Empoli nel match in programma oggi alle 17.15 al “Renzo Barbera”, con l’obiettivo di confermare il momento positivo e restare agganciato alla zona alta della classifica. Inzaghi va verso la conferma del 3-4-2-1, puntando sull’undici che ha garantito equilibrio e solidità nelle ultime settimane, come riportato da Tuttosport.

Davanti a Joronen, la difesa rosanero dovrebbe essere composta da Peda, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti spazio a Gyasi e Le Douaron, chiamati a supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo del Palermo. Assente Palumbo, squalificato, mentre Johnsen partirà dalla panchina, sottolinea ancora Tuttosport.

L’Empoli di Dionisi risponde con il 3-5-2. Fulignati sarà tra i pali, protetto da Obaretin, Guarino e Lovato. In mezzo al campo spazio a Ghion, Ilie e Ignacchiti, con Elia e Candela sugli esterni. In attacco la coppia sarà composta da Nasti e Fila, chiamati a mettere in difficoltà la retroguardia rosanero. Una formazione pensata per essere compatta e verticale, come evidenziato da Tuttosport.

La sfida del Barbera rappresenta un passaggio chiave per entrambe le squadre: il Palermo vuole sfruttare il fattore campo per continuare la rincorsa ai vertici, l’Empoli cerca punti preziosi in trasferta. In una gara che può incidere sulla classifica, i dettagli saranno decisivi, conclude Tuttosport.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Magnani, Bereszynski, Blin, Gomes, Vasic, Giovane, Johnsen, Corona.

Indisponibili: Rui Modesto, Veroli.

Squalificati: Palumbo.

Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

EMPOLI (3-5-2)

Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Elia, Ghion, Ilie, Ignacchiti, Candela; Nasti, Fila.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Ebuehi, Magnino, Yepes, Ceesay, Degli Innocenti, Shpendi, Popov, Saporiti.

Indisponibili: Bianchi, Moruzzi, Pellegri.

Diffidati: Elia, Guarino.