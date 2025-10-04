Athletic Club Palermo, a Milazzo per difendere l’imbattibilità: 23 convocati da Ferraro

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Quarantadue giorni dopo l’ultima sfida, l’Athletic Club Palermo ritrova il Milazzo sul proprio cammino. Dalla gara del primo turno di Coppa Italia si passa ora al campionato: appuntamento domani alle 16:00 allo stadio “Marco Salmeri” per la sesta giornata di Serie D.

Rispetto a quel match inaugurale, molto è cambiato. La squadra di Giampiero Ferraro arriva a questa sfida da imbattuta, forte di cinque risultati utili consecutivi che l’hanno proiettata nella parte alta della classifica. I padroni di casa, guidati da Catalano, hanno invece raccolto finora una vittoria e un pareggio interni (contro Sancataldese e Igea Virtus) e sono reduci dall’1-1 con la Gelbison.

Ferraro, intervenuto alla vigilia, ha espresso fiducia e concentrazione:
«Rispetto alla Coppa Italia sarà un’altra partita. Noi abbiamo trovato più certezze e la nostra struttura, ma anche loro hanno cambiato tanto. Il Milazzo in casa ha una marcia in più, ma ci siamo preparati bene. L’atteggiamento della squadra è giusto e ci faremo trovare pronti. Questa gara ci dirà realmente dove siamo e cosa possiamo fare in questo campionato. L’aspetto che mi sta più a cuore è la continuità, perché fa la differenza. Chi avrà più fame, alla lunga porterà a casa più punti».

Per la trasferta in terra mamertina sono 23 i giocatori convocati. Torna a disposizione Faccetti, dopo la squalifica, mentre c’è la prima chiamata per Francesco Bova, centrocampista classe 2003 proveniente dall’Asti, che in settimana si è aggregato al gruppo.

Convocati Athletic Club Palermo – 6ª giornata Serie D

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak
Difensori: Crivello, Mazzotta, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Rampulla, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli

