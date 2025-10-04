Athletic Club Palermo, a Milazzo per difendere l’imbattibilità: 23 convocati da Ferraro

Quarantadue giorni dopo l’ultima sfida, l’Athletic Club Palermo ritrova il Milazzo sul proprio cammino. Dalla gara del primo turno di Coppa Italia si passa ora al campionato: appuntamento domani alle 16:00 allo stadio “Marco Salmeri” per la sesta giornata di Serie D.

Rispetto a quel match inaugurale, molto è cambiato. La squadra di Giampiero Ferraro arriva a questa sfida da imbattuta, forte di cinque risultati utili consecutivi che l’hanno proiettata nella parte alta della classifica. I padroni di casa, guidati da Catalano, hanno invece raccolto finora una vittoria e un pareggio interni (contro Sancataldese e Igea Virtus) e sono reduci dall’1-1 con la Gelbison.

Ferraro, intervenuto alla vigilia, ha espresso fiducia e concentrazione:

«Rispetto alla Coppa Italia sarà un’altra partita. Noi abbiamo trovato più certezze e la nostra struttura, ma anche loro hanno cambiato tanto. Il Milazzo in casa ha una marcia in più, ma ci siamo preparati bene. L’atteggiamento della squadra è giusto e ci faremo trovare pronti. Questa gara ci dirà realmente dove siamo e cosa possiamo fare in questo campionato. L’aspetto che mi sta più a cuore è la continuità, perché fa la differenza. Chi avrà più fame, alla lunga porterà a casa più punti».

Per la trasferta in terra mamertina sono 23 i giocatori convocati. Torna a disposizione Faccetti, dopo la squalifica, mentre c’è la prima chiamata per Francesco Bova, centrocampista classe 2003 proveniente dall’Asti, che in settimana si è aggregato al gruppo.

Convocati Athletic Club Palermo – 6ª giornata Serie D

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Rampulla, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli