Primavera Palermo sconfitta a Pescara. Del Grosso: «Buona prestazione, ma il rigore sbagliato ha cambiato la partita»

L’allenatore della Primavera del Palermo, Cristiano Del Grosso, ha commentato la sconfitta per 2-0 contro il Pescara ai microfoni ufficiali del club, sottolineando la buona prestazione dei suoi ragazzi nonostante il risultato negativo.

«Oggi abbiamo disputato un’ottima partita, creando numerose occasioni da rete – ha dichiarato Del Grosso –. Purtroppo abbiamo subito gol al primo tiro e il secondo in contropiede, in pieno recupero. Sul punteggio di 1-0 resta il rammarico per il calcio di rigore sbagliato, che forse avrebbe potuto dare un’altra direzione alla gara».

L’allenatore rosanero ha poi evidenziato l’impegno e la determinazione della squadra: «Il calcio è fatto di episodi, ma noi stiamo dando il massimo per invertire la rotta e sono sicuro che presto raccoglieremo i frutti del lavoro svolto».

Del Grosso guarda già al futuro con fiducia: «Ora speriamo di sfruttare la sosta anche per recuperare gli infortunati, che potranno dare il loro contributo alla squadra».