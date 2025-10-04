Serie B, fine primo tempo: il Venezia vola sul Frosinone, pari in tre campi. Palermo atteso alle 17.15

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15:00 valide per la 7ª giornata di Serie B. Il Venezia è l’unica squadra in vantaggio, grazie al 2-0 sul Frosinone, che scivola temporaneamente al secondo posto in classifica.

Parità negli altri incontri: Avellino–Mantova 0-0, Bari–Padova 0-0, Monza–Catanzaro 1-1.

Con questi risultati parziali, il Modena resta momentaneamente in testa con 14 punti, a pari merito con il Frosinone, ma con una partita in meno. Il Palermo, atteso alle 17.15 al “Picco” contro lo Spezia, potrebbe approfittarne per avvicinarsi alla vetta.

Risultati parziali (1° tempo – ore 15:00)

Avellino–Mantova 0-0

Bari–Padova 0-0

Monza–Catanzaro 1-1

Venezia–Frosinone 2-0

Classifica live (parziale)

Modena 14

Frosinone 14

Palermo 12

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Juve Stabia 10

Südtirol 9

Monza 9

Padova 9

Carrarese 7

Catanzaro 7

Reggiana 6

Entella 6

Empoli 6

Pescara 6

Bari 4

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2

