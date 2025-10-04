Serie B, fine primo tempo: il Venezia vola sul Frosinone, pari in tre campi. Palermo atteso alle 17.15
Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15:00 valide per la 7ª giornata di Serie B. Il Venezia è l’unica squadra in vantaggio, grazie al 2-0 sul Frosinone, che scivola temporaneamente al secondo posto in classifica.
Parità negli altri incontri: Avellino–Mantova 0-0, Bari–Padova 0-0, Monza–Catanzaro 1-1.
Con questi risultati parziali, il Modena resta momentaneamente in testa con 14 punti, a pari merito con il Frosinone, ma con una partita in meno. Il Palermo, atteso alle 17.15 al “Picco” contro lo Spezia, potrebbe approfittarne per avvicinarsi alla vetta.
Risultati parziali (1° tempo – ore 15:00)
Avellino–Mantova 0-0
Bari–Padova 0-0
Monza–Catanzaro 1-1
Venezia–Frosinone 2-0
Classifica live (parziale)
Modena 14
Frosinone 14
Palermo 12
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Juve Stabia 10
Südtirol 9
Monza 9
Padova 9
Carrarese 7
Catanzaro 7
Reggiana 6
Entella 6
Empoli 6
Pescara 6
Bari 4
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2