Armenise: «Il Bari deve assolutamente raggiungere l’obiettivo play-off»

Alessandro Armenise, ex difensore del Bari, è intervenuto ai microfoni di tuttobari.com per parlare del momento in casa dei pugliesi:

«Il Bari deve fare assolutamente il massimo per fare punti e per raggiungere l’obiettivo play off e poi si gioca in casa davanti ai propri tifosi e questo darà una spinta in più ai calciatori che saranno ancora più motivati per centrare la vittoria. Il Modena pericoloso? Io sinceramente penserei più al Bari. Se la squadra gioca come sa fare si può fare bene, se si comincia a cambiare qualcosa e si concede all’avversario allora si rischia di perdere terreno. Conosco bene Moreno Longo e so che farà di tutto per tenere concentrato il gruppo. Sono fiducioso».