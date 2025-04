In questi istanti Genoa e Lazio sono in campo per disputare il match di recupero valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Il match è però stato sospeso per qualche minuto dopo l’ingresso dei tifosi rossoblù. I supporters hanno iniziato a lanciare fumogeni e oggetti verso Mandas, il match è poi regolarmente ripreso.

