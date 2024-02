Apprensione per Lund, le probabili formazioni di Palermo-Como

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha stilato le probabili formazioni del match che il Palermo giocherà contro il Como.

Qualche apprensione per Lund. L’alternativa è Aurelio. Sulla fascia ballottaggio fra Di Mariano e Insigne per completare il tridente offensivo; in mezzo al campo rientra Gomes che ha smaltito l’influenza.

Probabile Formazione (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. A disp.: Kanuric, Marconi, Buttaro, Aurelio, Stulac, Vasic, Henderson, Coulibaly, Mancuso, Insigne, Soleri, Traorè. All.: Corini.

COMO – Roberts pare intenzionato a rinnovare la fiducia agli stessi undici scesi in campo venerdì scorso con il Brescia. Torna disponibile Odenthal, a cui è stata ridotta la squalifica.

Probabile formazione (4-2-3-1): Semper; Curto Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. A disp.: Bolchini, Sala, Solini, Sala, Kone, Ballet, Iovine, Odenthal, Gioacchini, Chajia, Braunoder, Nsame, Cassandro, Fumagalli. All.: Roberts