Antonelli: «Yeboah solo una botta, quattro squadre per la A. Sarebbe un’impresa»

«Non ci sono grosse preoccupazioni per Yeboah». Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’attaccante nelle dichiarazioni rilasciate al Corriere del Veneto. Come riportato dal Corriere del Veneto, si tratta soltanto di una contusione: «Non è un problema muscolare, ho parlato con lui e mi ha rassicurato».

Sempre sulle colonne del Corriere del Veneto, Antonelli ha spiegato anche l’assenza di Haps: «Non era al meglio, il ct del Suriname ha preferito preservarlo». L’obiettivo, come sottolineato ancora dal Corriere del Veneto, è recuperare entrambi per il finale di stagione, considerato il loro peso nello scacchiere veneziano.





Capitolo rinnovo: «Siamo in contatto con il suo agente, i colloqui sono ripresi. Vedremo se riusciremo a trovare la quadratura». Un segnale di apertura, ribadito dal ds anche al Corriere del Veneto, che conferma la volontà del club di proseguire insieme.

Sulla pausa per le Nazionali, Antonelli è chiaro: «Ci serviva. Abbiamo avuto tanti impegni e qualche segnale di stanchezza era evidente». Un momento utile per ricaricare le energie in vista dello sprint finale.

Infine, lo sguardo alla corsa promozione: «È un campionato equilibrato, ci sono quattro squadre in lotta per la A diretta e bisogna accettarlo. Se ce la faremo, sarà un’impresa». Parole che il Corriere del Veneto riporta come manifesto di un Venezia consapevole delle difficoltà, ma determinato a giocarsi fino in fondo le proprie chance.