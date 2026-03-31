Ursino: «Venezia in A, Palermo discontinuo. Monza ha un potenziale enorme»

«Tutte le partite sono difficili, questa è particolare perché giochiamo fuori casa. L’unico problema può essere l’ambiente». Così Giuseppe Ursino, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, ha aperto la sua analisi, soffermandosi sull’importanza dell’approccio e della gestione mentale delle gare.

Entrando nel merito, Ursino ha spiegato a TuttoMercatoWeb: «Tecnicamente siamo superiori, ma sarà fondamentale l’atteggiamento. Conoscendo Gattuso sarà una partita tesa, bisogna indirizzarla subito sui binari giusti». Parole che confermano quanto il fattore mentale possa incidere anche nei match sulla carta più abbordabili.





Lo sguardo si allarga poi alla Nazionale: «È il momento del calcio italiano. Servirebbe una ristrutturazione del sistema che però difficilmente arriverà. Dobbiamo puntare sui giovani», ha dichiarato ancora a TuttoMercatoWeb, sottolineando la necessità di un cambio di rotta strutturale.

Capitolo salvezza: «Sia Lecce che Cremonese hanno potenziale, ma i salentini hanno più esperienza in queste situazioni. Giampaolo difficilmente sbaglia le partite importanti», ha aggiunto Ursino a TuttoMercatoWeb, tracciando un quadro equilibrato.

Infine, la corsa alla Serie A: «Sicuramente il Venezia. Poi una tra Frosinone e Monza. Il Palermo non lo vedo in corsa per la promozione diretta, è discontinuo». Un giudizio netto, ribadito nell’intervista a TuttoMercatoWeb, dove Ursino ha anche evidenziato come «il Frosinone ricordi il Crotone di Juric, mentre il Monza ha un potenziale enorme».