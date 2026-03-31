Palermo-Avellino, meteo favorevole al Barbera. Le previsioni

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Palermo si prepara ad accogliere l’Avellino in condizioni climatiche praticamente perfette per il calcio. La sfida, valida per la 33ª giornata di Serie BKT 2025-2026 e in programma domenica 5 aprile alle ore 19.30 allo stadio “Renzo Barbera”, si giocherà con temperature miti e cielo sereno.

Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile sin dal mattino, con sole prevalente e assenza totale di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 17 gradi nelle ore centrali, per poi scendere intorno agli 11-12 gradi in serata, proprio durante il match.


Le condizioni del vento saranno deboli e variabili, con leggere correnti settentrionali che non dovrebbero incidere sullo sviluppo della gara. Anche la visibilità sarà ottima, superiore ai 10 km, garantendo un contesto ideale sia per i calciatori che per il pubblico atteso numeroso sugli spalti.

Un quadro meteorologico che favorisce il Palermo, abituato a sfruttare il fattore “Barbera” anche grazie al sostegno del pubblico, in una partita che si preannuncia cruciale per la corsa alla promozione. Clima perfetto, dunque, per una sfida che vale una fetta importante di stagione.

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