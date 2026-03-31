Palermo-Avellino, bookmaker convinti: rosanero in vantaggio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
avellino palermo (30)

Il Palermo parte con i favori del pronostico nella sfida contro l’Avellino, in programma domenica 5 aprile alle ore 19.30 allo stadio “Renzo Barbera” per la 33ª giornata di Serie BKT. I principali bookmaker indicano una netta fiducia nei rosanero, con il segno 1 decisamente più basso rispetto alle altre opzioni.

Il segno 1 oscilla tra 1.48 e 1.56, confermando la superiorità percepita della squadra di Inzaghi. Bet365, Snai, StarVegas e AdmiralBet propongono quota 1.48, mentre NetBet sale a 1.51 e LeoVegas tocca 1.56.


Più alta la quota del segno X, che varia tra 3.80 e 4.25. Le proposte più elevate arrivano da Lottomatica e NetBet (4.25), mentre Bet365 e LeoVegas si fermano a 3.80.

Ancora più distante il segno 2, che oscilla tra 5.50 e 6.50. Le quote più alte sono quelle di Bet365 e Snai (6.50), mentre 888sport propone 5.50 e LeoVegas 5.60. StarVegas e AdmiralBet si attestano intorno al 5.90.

Il quadro generale evidenzia un Palermo nettamente favorito, soprattutto per rendimento interno e momento della stagione, mentre l’Avellino resta outsider con margini più ampi secondo le valutazioni degli operatori.

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