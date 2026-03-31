Palermo-Avellino, ok Questura per il settore ospiti: biglietti in vendita da domani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
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Via libera della Questura in vista di Palermo-Avellino. Il Gos si terrà nella giornata di giovedì, ma è già arrivato l’ok per l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida del “Renzo Barbera”, in programma domenica alle ore 19.30.

I tagliandi saranno disponibili a partire da domani, con attesa elevata per una gara decisiva nella corsa finale del Palermo.


Per quanto riguarda il settore ospiti, saranno 1309 i biglietti a disposizione, riservati esclusivamente ai residenti in provincia di Avellino e acquistabili con obbligo di fidelity card.

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