Palermo-Avellino, ok Questura per il settore ospiti: biglietti in vendita da domani
Via libera della Questura in vista di Palermo-Avellino. Il Gos si terrà nella giornata di giovedì, ma è già arrivato l’ok per l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida del “Renzo Barbera”, in programma domenica alle ore 19.30.
I tagliandi saranno disponibili a partire da domani, con attesa elevata per una gara decisiva nella corsa finale del Palermo.
Per quanto riguarda il settore ospiti, saranno 1309 i biglietti a disposizione, riservati esclusivamente ai residenti in provincia di Avellino e acquistabili con obbligo di fidelity card.