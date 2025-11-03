Amazon dichiara guerra al “pezzotto”: stop globale alle app pirata sulle Fire TV Stick

Il colosso dell’e-commerce, in collaborazione con l’ACE, lancia un’operazione internazionale per bloccare l’uso illegale dei dispositivi Fire TV Stick: stop ai contenuti pirata, nessun rischio per le piattaforme ufficiali.

Testo giornalistico (per quotidiano sportivo):

Amazon scende in campo con una mossa decisa contro la pirateria televisiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il gigante di Seattle ha avviato un’operazione globale per contrastare la diffusione di sistemi illegali d’IPTV e dei cosiddetti “pezzotti”, spesso utilizzati attraverso le Fire TV Stick.

L’iniziativa — supervisionata dall’ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), l’organizzazione internazionale che riunisce le principali società dell’intrattenimento — punta a disattivare in modo definitivo tutte le app che permettono di accedere gratuitamente e illegalmente ai contenuti premium, dagli eventi sportivi in diretta alle serie TV in abbonamento.

Amazon ha chiarito che non verrà limitato l’uso legittimo dei dispositivi né il cosiddetto “sideloading”, cioè l’installazione di app esterne. Tuttavia, tutte le applicazioni che consentono l’accesso a contenuti pirata saranno bloccate a livello di dispositivo, anche se l’utente utilizza una VPN per nascondere la propria posizione. «La pirateria è illegale — ha dichiarato un portavoce del gruppo — e abbiamo sempre lavorato per impedirla nel nostro Appstore. Vogliamo anche proteggere i clienti da rischi come malware, virus e frodi informatiche».

Per chi utilizza la Fire TV Stick in modo regolare non cambierà nulla: Netflix, Disney+, Prime Video e le altre piattaforme ufficiali continueranno a funzionare senza problemi. Le prime rimozioni, scrive The Sun, sarebbero già operative in Francia e Germania, ma il piano prevede un’estensione a livello mondiale nelle prossime settimane.

Un’azione che, indirettamente, tocca anche il mondo dello sport, spesso vittima di trasmissioni pirata di partite e competizioni protette da diritti TV. Con questa stretta, Amazon mira a riportare la fruizione dei contenuti sportivi e d’intrattenimento entro i confini della legalità e della sicurezza digitale.