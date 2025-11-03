Settore giovanile e femminile rosanero: pareggio per la Primavera, tris dell’Under 15 contro la Juve Stabia

La Prima Squadra Femminile è rimasta ferma per sosta, così come l’Under 17 maschile.

Nel campionato Primavera 2 – Girone B, il Palermo ha pareggiato 2-2 contro l’Avellino, grazie alle reti di Galletti e Di Mitri, in una partita combattuta e ricca di emozioni.

Nel campionato nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, sconfitta di misura per il Palermo, superato 1-0 in trasferta dalla Juve Stabia.

Successo netto invece per l’Under 15, impegnata nello stesso girone: i rosanero hanno vinto 3-0 contro la Juve Stabia, trascinati da un Bogdani in grande forma, autore di una tripletta.

