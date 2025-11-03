Sampdoria, incontro per la cessione del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

Movimenti in casa Sampdoria per la cessione del club. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Il Secolo XIX”, il nuovo collaboratore tecnico Attilio Lombardo, dopo il suo ritorno in lanterna, avrebbe incontrato nelle scorse ore Davide Rossi, uno dei rappresentanti cordata interessata a rilevare la maggioranza del pacchetto azionario.

Si tratterebbe di una cordata di una ventina di imprenditori, che vorrebbe subentrare versando una quota di un milione di euro a testa, tramite il supporto di un istituto bancario disposto a concedere una potenziale linea di credito.

