Pescara, rientro turbolento dopo la trasferta di Palermo

Dopo la sconfitta per 5-0 subita sabato al “Renzo Barbera”, per gli adriatici anche il rientro a Pescara non è dei migliori. Infatti, secondo quanto riportato da PescaraSport24.it, i biancoazzurri sarebbero riusciti a tornare in città solo all’alba.

Il volo degli adriatici, nonostante la trasferta sia stata organizzata con un charter, sarebbe stato infatti dirottato a Bari in notte fonda, a causa delle fitte condizioni di nebbia, che ha obbligato alla chiusura l’aereoporto cittadino.