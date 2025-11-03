Pescara, rientro turbolento dopo la trasferta di Palermo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

Dopo la sconfitta per 5-0 subita sabato al “Renzo Barbera”, per gli adriatici anche il rientro a Pescara non è dei migliori. Infatti, secondo quanto riportato da PescaraSport24.it, i biancoazzurri sarebbero riusciti a tornare in città solo all’alba.

Il volo degli adriatici, nonostante la trasferta sia stata organizzata con un charter, sarebbe stato infatti dirottato a Bari in notte fonda, a causa delle fitte condizioni di nebbia, che ha obbligato alla chiusura l’aereoporto cittadino.

Ultimissime

Pescara, rientro turbolento dopo la trasferta di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

Sampdoria, incontro per la cessione del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

Settore giovanile e femminile rosanero: pareggio per la Primavera, tris dell’Under 15 contro la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

Amazon dichiara guerra al “pezzotto”: stop globale alle app pirata sulle Fire TV Stick

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

Rinaudo dopo Samp-Mantova: «Una vittoria di gruppo, un centimetro verso la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025