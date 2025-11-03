Rinaudo dopo Samp-Mantova: «Una vittoria di gruppo, un centimetro verso la salvezza»

All’indomani della sua presentazione ufficiale, Leandro Rinaudo — nuovo direttore sportivo del Mantova ed ex dirigente del Palermo — ha parlato in conferenza stampa dopo la prestigiosa vittoria ottenuta a Marassi contro la Sampdoria.

«È stata una vittoria molto sofferta, ma di gruppo — ha dichiarato Rinaudo nel post partita — e rappresenta un centimetro in più, un piccolissimo passo verso quello che è il nostro obiettivo: la salvezza. Siamo scesi in campo uniti, ed è questo l’atteggiamento giusto che ci ha permesso di raggiungere il risultato».

Il dirigente ha poi sottolineato la reazione emotiva della squadra dopo i giorni difficili vissuti dal club: «C’è stata una scossa emotiva per quanto accaduto negli ultimi giorni. Abbiamo tenuto il pallino del gioco e creato tante occasioni da gol. Siamo stati in controllo per tutta la durata del match e il vantaggio è stata la certificazione di una prestazione importante in uno stadio difficile come Marassi».

Particolarmente significativo l’abbraccio tra i giocatori e l’allenatore dopo la splendida rete di Ruocco e al triplice fischio finale: «Il gruppo è unito ed è vicino al proprio allenatore — ha spiegato Rinaudo —. È stato un gesto bellissimo e pieno di emozione, un segnale chiaro che si vuole remare tutti nella stessa direzione. I momenti negativi fanno parte del calcio e della vita: il campionato di Serie B è una montagna piena di alti e bassi, ma bisogna affrontarla con esperienza e continuità».

Infine, un pensiero ai tifosi: «Sabato avrò il piacere e l’onore di conoscerli al “Martelli”. Sarà l’occasione per sentire da vicino il calore della nostra gente».