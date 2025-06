Alvini verso Frosinone

Dopo aver affidato la direzione sportiva a Renzo Castagnini, il Frosinone è pronto a sciogliere anche il nodo legato alla guida tecnica per la prossima stagione. In cima alla lista dei candidati c’è un nome su tutti: Massimiliano Alvini.

L’ex allenatore della Cremonese, attualmente sotto contratto con il Cosenza fino al 2026, è il profilo scelto dalla nuova area tecnica per dare continuità al progetto giallazzurro. Il legame professionale tra Castagnini e Alvini, già collaboratori in passato, ha rafforzato la candidatura del tecnico toscano, che incarna l’identikit ideale: uomo di campo, esperto e con uno stile di gioco ben definito.

I colloqui tra le parti sono in corso, e c’è fiducia in un esito positivo: prima dell’annuncio ufficiale, sarà necessario trovare un accordo con il club calabrese per la risoluzione anticipata del contratto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Alvini è considerato il grande favorito per la panchina del Frosinone, con il club che lavora per chiudere l’operazione il prima possibile.

Il Frosinone, dopo la sofferta salvezza, vuole ripartire con basi solide: la scelta di Alvini va proprio in questa direzione.