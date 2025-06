Inzaghi infiamma i tifosi rosanero: «Mai ricevuta un’accoglienza così. Ora tutti sanno perché ho scelto Palermo»

È ufficialmente iniziata l’era di Filippo Inzaghi alla guida del Palermo. Una giornata destinata a restare nella memoria collettiva dei tifosi rosanero, che in massa hanno accolto il nuovo allenatore al Renzo Barbera. Un bagno di folla, carico di passione, emozioni e speranze, per un abbraccio che sa già di promessa reciproca.

Già un’ora prima dell’arrivo, il piazzale dello stadio si era riempito di centinaia di sostenitori entusiasti, armati di bandiere, cori e telefonini puntati per immortalare il momento. Presente anche l’amministratore delegato del club, Giovanni Gardini, a testimoniare l’importanza dell’evento.

Poi, il momento clou: Filippo Inzaghi si è affacciato dalla balconata della tribuna, ricevendo un’ovazione da stadio pieno. Un’accoglienza che ha sorpreso e commosso il nuovo tecnico, che ha voluto subito ringraziare con parole semplici ma cariche di significato:

«Non ho mai ricevuto un’accoglienza così. Tutti oggi hanno capito perché ho scelto Palermo. Abbiamo bisogno di voi per raggiungere il nostro sogno.»

I tifosi, visibilmente emozionati, hanno risposto con entusiasmo, lanciandosi in cori a sostegno della squadra e del nuovo allenatore. Non è mancato neanche il classico sfottò rivolto agli acerrimi rivali etnei, con un travolgente «Chi non salta è catanese!» che ha scaldato ulteriormente l’atmosfera.

Nel corso del pomeriggio, la nostra redazione ha raccolto le voci dei presenti: tanti si sono detti fiduciosi e carichi per questa nuova avventura, convinti che con Superpippo alla guida si possa puntare a qualcosa di importante.

«Quest’anno si vola, questo entusiasmo si deve trasformare in Serie A», ha dichiarato un giovane tifoso, con la sciarpa rosanero al collo.

L’appuntamento con la stampa per la presentazione ufficiale è fissato per giovedì, ma Palermo ha già fatto sentire tutto il suo calore.