Leone, occasione da mezzo milione: Spezia e Monza sulle tracce del regista della Juve Stabia

Giuseppe Leone potrebbe lasciare la Juve Stabia nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista classe 2001 è legato al club campano da un contratto che prevede una clausola risolutoria da 500mila euro, cifra che ha attirato l’interesse di diversi club, su tutti Spezia e Monza. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.

Reduce da una stagione da titolare fisso — 34 presenze in campionato e una in Coppa Italia, con 27 gare da titolare — Leone ha ben figurato nel suo primo anno in Serie B, dimostrando personalità e capacità di adattamento. Numeri e prestazioni che ne hanno fatto un profilo appetibile sul mercato.

A muoversi per primi sarebbero stati gli spezzini, alla ricerca di un possibile sostituto per Salvatore Esposito, il cui valore si aggira attorno ai 5 milioni di euro e che ha attirato l’interesse di club di Serie A.

Attenzione però anche al Monza, in piena rifondazione dopo l’addio alla Serie A. La dirigenza biancorossa sta valutando nuovi innesti per il centrocampo, con l’obiettivo di costruire un organico competitivo per la risalita.

Con una valutazione accessibile e margini di crescita ancora ampi, Leone si candida a essere uno dei protagonisti del mercato cadetto.