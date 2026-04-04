Allegri dribbla la Nazionale: «Non ci penso, ora solo Milan e Champions»

MILANO – La domanda è inevitabile: Allegri ct della Nazionale? Ma il tecnico rossonero, alla vigilia di Napoli-Milan, preferisce non esporsi e rimanda ogni discorso al futuro.

«Non ho ancora pensato se mi piacerebbe fare il c.t., sono al Milan, sono contento e spero di rimanerci a lungo», ha dichiarato Allegri, lasciando però spazio a interpretazioni con quel passaggio: «Se dovessi essere ancora qui il prossimo anno…».





Il tecnico mantiene il focus sull’obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League, evitando di entrare nel dibattito sulla panchina azzurra.

Allegri ha comunque offerto una riflessione più ampia sulla crisi della Nazionale: «Non è un discorso di c.t. o presidente, bisogna esaminare quello che c’è da fare fino al 2034».

Un messaggio chiaro: serve programmazione, non scelte affrettate.

«Da italiano, sono molto dispiaciuto per la mancata qualificazione. Bisogna vederla come una opportunità di crescita», ha aggiunto.

Secondo Allegri, il problema è strutturale e richiede unità: «Non si può ridurre tutto in 10 minuti, bisogna avere unità di intenti».

Infine, un segnale di fiducia: «Io credo che giocatori buoni in Italia li abbiamo. Non è tutto da buttare».

Il presente però resta il campo. E Napoli-Milan viene prima di tutto.